Malattie rare, parte tram UNIAMO per campagna sensibilizzazione

Roma, 1 feb. (askanews) – “Oggi inauguriamo il tram che porterà in giro per tutto il mese di febbraio i colori della Giornata delle Malattie rare. La campagna di UNIAMO è completamente innovativa e rappresenta il viaggio che le persone con malattia rara fanno nell’ambito della loro patologia, dal momento della ricerca di diagnosi alla diagnosi e alla presa in carico, a tutto quello comporta la ricerca e le terapie”. È quanto ha affermato Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, a margine dell inaugurazione del tram con cui ha preso il via la nuova campagna di sensibilizzazione – avviata a Roma, in Piazza Mancini – alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, e dell Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D Amato.

“Nel mese delle Malattie rare, che culminerà il 28 febbraio con un evento molto importante, speriamo di poter sensibilizzare tutta la cittadinanza su queste problematiche”, ha poi aggiunto.