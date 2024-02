Malattie renali, Banchi: pronti a collaborare per soluzioni

Roma, 15 feb. (askanews) - "Per un contrasto strutturale alle malattie croniche renali dobbiamo porci un obiettivo comune: migliorare la qualità di vita quotidiana dei pazienti. Da parte nostra ci impegniamo a creare tavole di discussione per valutare i problemi insieme agli stakeholder pubblici e ...

Roma, 15 feb. (askanews) – “Per un contrasto strutturale alle malattie croniche renali dobbiamo porci un obiettivo comune: migliorare la qualità di vita quotidiana dei pazienti. Da parte nostra ci impegniamo a creare tavole di discussione per valutare i problemi insieme agli stakeholder pubblici e trovare soluzioni condivise, sempre nell’interesse del paziente”, lo ha detto questa mattina Francesco Banchi, Head of Chronic Care Franchise, Boehringer Ingelheim, intervenuto a un talk promosso da Healthcare policy. “Se pensiamo che in Italia ci sono tra i 4 e 6 milioni di pazienti con malattia renale cronica, e 3457 iscritti alla società italiana di nefrologia, significa che per ogni nefrologo ci sono tra i 1500 e i 2000 pazienti. Sono obiettivamente troppi. Deve essere creato e rivisto il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, in modo da accorciare i tempi tra l’insorgenza della malattia, la diagnosi e il trattamento. Il modello “Case comunità” va bene, ma deve essere potenziato il ruolo del medico di famiglia. Investire in prevenzione è più conveniente che gestire le cure”.