Malattie renali, Girelli (Pd): Investire su screening

Roma, 15 feb. (askanews) – “Serve una campagna di screening per intercettare le malattie renali croniche, ci sono fasce più a rischio che è necessario monitorare. Dobbiamo investire nell’organizzazione di una sanità di prossimità e nella impostazione di protocolli da seguire dopo la diagnosi della patologia, basati sul collegamento tra il medico di famiglia e lo specialista. Meglio spendere in prevenzione che nella cura”, lo ha detto questa mattina l’onorevole Gian Antonio Girelli, componente Commissione Affari Sociale della Camera dei Deputati, intervenuto a un talk promosso da Healthcare policy. “Il primo investimento da fare è nelle strutture territoriali, le cosiddette “case della comunità”, in cui concorrono più professionalità sanitarie e sociali. E poi dobbiamo intervenire nella formazione del personale e lavorare in coprogettazione tra pubblico e privato. Tutti devono concorrere a dare risposte sulle questioni sanitarie, ma la politica deve avere il coraggio di impiegare più risorse”.