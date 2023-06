Rivoluzione in casa Milan: via Maldini e Massara

Divorzio storico in casa Milan: l'incontro di ieri mattina tra il direttore tecnico e Gerry Cardinale ha sigillato la rottura tra il club rossonero e Paolo Maldini, presto l'ufficialità. Via anche Ricky Massara, Pioli resta

Divorzio storico in casa Milan. L’incontro di ieri mattina tra il direttore tecnico e Gerry Cardinale ha sigillato la rottura tra il club rossonero e Paolo Maldini: presto l’ufficialità. Si chiude per i rossoneri una parentesi importante, non senza dello stupore: i risultati stagionali della semifinale di Champions e della qualificazione alla prossima edizione sembravano favorire la prosecuzione del rapporto, ma evidentemente non sono bastati. C’era dell’altro.

Maldini e Massara

Alla base della separazione non poche divergenze nei progetti per la prossima stagione. E neanche le somme di quella appena conclusa devono aver soddisfatto troppo RedBird: un quinto posto diventato quarto per la penalizzazione della Juventus non può di certo soddisfare i rossoneri. Per non parlare degli investimenti non troppo azzeccati di Charles De Ketelaere e Divock Origi. Ma c’è di più. Al di là di vittorie e sconfitte, il rapporto tra Maldini e la società rossonera si è inclinato anche per residui contrattuali stabiliti dal vecchio a.d. Ivan Gazidis: il contratto del dirigente rinnovato per due anni il 30 giugno 2022 gli garantiva ancora totale autonomia nell’area tecnica, un tacito consenso che di consenso aveva evidentemente ben poco. Si interrompe così con quello di Maldini anche il lavoro del direttore sportivo Ricky Massara.

E Stefano Pioli?

Non cambia il timone del club: Stefano Pioli resta dove sta. Il tecnico continua ad avere la fiducia che non gli è mai mancata e, sebbene il riassetto sia da definire in molti dettagli, non è improbabile che Pioli acquisisca maggiore potere decisionale sul mercato. Proprio lui a fine maggio aveva detto: «Se vogliamo essere competitivi per vincere il campionato e arrivare in semifinale di Champions, è chiaro che la squadra va migliorata». Adesso, a lui l’onore.