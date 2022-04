Malena, rinnegata dal padre: “Non ha accettato il mio lavoro”

Malena, rinnegata dal padre: l'attrice ha confessato che il genitore non ha mai accettato la sua professione.

Malena ha confessato di essere stata rinnegata dal padre a causa della sua professione. Il padre dell’attrice porno, dopo che la pargola ha intrapreso la carriera, ha lasciato l’Italia e si è trasferito a vivere all’estero.

Malena: il padre l’ha rinnegata

Da anni attrice porno di successo, Malena ha confessato più volte di avere un rapporto difficile con il padre. Il genitore non ha mai accettato la sua scelta di entrare a far parte del mondo del cinema a luci rosse, motivo per cui ha lasciato l’Italia. Filomena Mastromarino – questo il suo nome all’anagrafe – ha dichiarato:

“Mio padre se ne è andato di casa anni fa. Poi mia madre si è ammalata di tumore e ho dovuto occuparmi di lei. Mi sono sempre dedicata alla mia famiglia. Mia madre non era contenta che facessi la pornostar. Non mi ha ostacolato, ma chiaramente se ne è tenuta a distanza, non avrebbe mai visto uno dei miei film. Mio padre, invece, ci è rimasto male. Mi disse che se avessi abbracciato questo tipo di carriera, non mi avrebbe più considerata sua figlia”.

Malena e il padre: un rapporto difficile

Mentre sua madre ha accettato la sua scelta, anche se non l’ha condivisa, suo padre ha fatto una scelta drastica. Malena ha dichiarato:

“Mio padre ci ha abbandonato andando all’estero per colpa del mio lavoro ma cambierei vita se tornasse”.

In seguito a queste dichiarazioni, però, Malena ha deciso di continuare la sua professione e, ad oggi, è sempre più lanciata nel cinema a luci rosse.

L’aneddoto sull’Isola dei Famosi

Qualche anno fa, Malena ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi. L’attrice, in merito al reality honduregno, ha dichiarato: