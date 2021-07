Malena, il retroscena sui film a luci rosse: “I più maltrattati sono gli uomini”

Malena ha svelato un dettaglio inedito sui film a luci rosse. Tutto quello che c'è da sapere.

Malena ha svelato dettagli e retroscena del cinema a luci rosse svelando la sua opinione a proposito di alcuni argomenti bollenti.

Malena: il cinema a luci rosse

Malena è tornata a parlare di come vivrebbe il suo lavoro nel cinema a luci rosse e ha dichiarato che, per l’appunto, per lei si tratterebbe unicamente di un lavoro:

“Fare film a luci rosse per me è un lavoro, che finisce nel momento in cui si spengono i riflettori.

Per il resto, la pornografia esiste dai tempi dell’antica Grecia. Il moralismo è più recente e sta interessando soprattutto i social, che ormai censurano tutto. Siamo giudicati da algoritmi ed è difficile persino postare una statua nuda”, ha dichiarato l’attrice, che ha detto di essere a conoscenza anche di madri – specialmente all’estero – che lavorerebbero nel cinema a luci rosse. “Molti pensano che chi fa questo lavoro non sia intelligente. In realtà non è così.

Le pornostar sono donne normalissime. All’estero questo lavoro lo fanno tante mamme: girano le scene e poi vanno ad allattare i propri figli. Io ho avuto un percorso diverso perché mi sono affacciata a questo lavoro a 33 anni. Ero già una donna. Non ho fatto come le altre, che vogliono fare questo lavoro per diventare famose: non è giusto approccio. Bisogna amare questo lavoro, farlo con passione”, ha confessato la musa di Siffredi.

Malena: la confessione sugli uomini

La famosa attrice ha anche rivelato che, a suo avviso, i più “maltratti” nel cinema a luci rosse sarebbero gli uomini: “I più maltrattati sono gli uomini.L’uomo deve stare ai tempi del regista e quindi soffre di più rispetto a noi. Noi donne sul set veniamo rispettate tantissimo. Ci sono pochi uomini perché per loro è difficile fare questo lavoro”. Del resto, conclude: “non è come fare sesso a casa tua.

Anche le posizioni sono tutte a tre quarti, a favore della camera”, ha dichiarato Malena.

Malena: la vita privata

Malena – il cui vero nome è Filomena Mastromarino – ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e si è sempre definita single. L’attrice in passato ha avuto un flirt con Moreno all’Isola dei Famosi e in seguito non ha nascosto di avere un certo interesse verso il modello Simone Susinna.