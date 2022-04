Malena star di OnlyFans, ecco quando guadagna l’attrice porno sulla piattaforma con i suoi incassi saliti molto e proprio grazie al social erotico

Malena è diventata una vera star di OnlyFans, ecco quando guadagna l’attrice porno sulla piattaforma specifica, con numeri che fanno di lei la “più amata dagli italiani” per l’hard e la più pagata per varie tipologie di scene di sesso. Quella di Malena è un’eredità che parte dalle attrici porno del passato come Cicciolina, Moana Pozzi, Selen, Jessica Rizzo, ma con una differenza: questa ultime non avevano i social, mentre oggi ogni parola, immagine o gesto di Malena finiscono online e per diventare virali.

Ecco quanto guadagna Malena

Nella sua intervista realizzata per il programma di Francesca Fagnani “Belve” ad esempio Malena aveva detto di non fare più l’amore al di fuori del set perché “gli uomini hanno paura di me”. Poi aveva anche spiegato che i suoi guadagni erano saliti molto e proprio grazie alla piattaforma OnlyFans. Ma quanto guadagna Malena? Fra i 1000 e i 1500 euro a scena per un film hard, lo ha spiegato lei: “Non veniamo pagati a film, ma a scena”.

Compensi per film completo e singole scene

Per un film completo, si possono guadagnare fino a 5000 euro“. Cifre queste che sono destinate a salire con OnlyFans, arrivando a incassare in un determinato periodo anche circa 30mila euro. Malena spiega: “Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio sono arrivata a incassare 27mila euro, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me.

Sì è vero, però io lo dichiaro”.