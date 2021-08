Malena, Valentina Nappi e Martina Smeraldi nel nuovo film di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi ha chiamato un cast d'eccezione per il suo nuovo film: tra le protagoniste vi saranno Valentina Nappi, Malena e Martina Smeraldi.

Stando ad un’indiscrezione diventata sempre più insistente Rocco Siffredi avrebbe convocato le tre star del cinema a luci rosse Malena, Valentina Nappi e Martina Smeraldi per il suo nuovo film.

Malena, Valentina Nappi e Martina Smeraldi: il film di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi avrebbe convocato le tre star del cinema a luci rosse italiano per il suo nuovo film: Martina Smeraldi, Malena e Valentina Nappi saranno dunque nel nuovo lavoro dell’attore e regista. Al momento non si hanno notizie sul film né sulla sua data d’uscita, ma in tanti sono rimasti stupiti nel sapere che il Re del cinema a luci rosse dirigerà anche Valentina Nappi con cui, qualche mese fa, c’erano stati dei contrasti.

In tanti comunque non vedono l’ora di vedere le tre attrici per la prima volta sul set insieme.

Rocco Siffredi: il rapporto con le donne

Recentemente Siffredi ha confessato di non essere più completamente a suo agio con le donne sul set. “Tanti mi chiedono ma come fai ancora a fare queste performance… La verità è che non vorrei mai arrivare a dire che non ce la faccio più… D’altra parte da qualche anno mi guardo allo specchio e mi dico: ma che ci fai tu con le ventenni… Non mi sento più a mio agio davanti al corpo di una ragazza…”, ha dichiarato l’attore che, fuori dal set, è sposato da anni con Rosa Caracciolo.

Rocco Siffredi: i figli

Dopo le sue nozze nel 1993 con Rosza Caracciolo (meglio nota come Rosza Tassi) l’attore e la sua dolce metà hanno avuto due figli, Leonardo e Lorenzo. Nonostante i rumor riguardanti i suoi figli Rocco Siffredi ha precisato che nessuno dei due sarebbe intenzionato a seguire le sue orme nel mondo del cinema a luci rosse. “Per fare una famiglia come mia ci vuole l’altra metà, che chiamo Santa Rosa, che mi sopporta: è stata una grande”, ha dichiarato Rocco Siffredi in merito al suo rapporto con la famiglia, e ancora: “Mio figlio lavora con me, ha capito che ero in difficoltà.

Mi ha detto che faccio film di m*rda, mi ha aiutato e mi ha fatto cambiare da così a così (…) Mia moglie ed i miei figli vengono sul set e hanno un occhio pulito, non giudicano: è la cosa più bella che ci sia”.