In Malesia, un’auto è stata travolta dalle acque alluvionali su un ponte di Inanam, terrorizzando i passanti che hanno assistito impotenti all’evento.

Una Perodua Myvi, un’utilitaria compatta, è stata travolta dalle acque alluvionali, svanendo nel nulla. La vicenda si è verificata nel sobborgo di Inanam di Kota Kinabalu, a Sabah, in Malesia.

Malesia, auto travolta dalle acque alluvionali: l’orrore dei passanti

In Malesia, l’ondata di maltempo che ha travolto la capitale dello stato di Sabah, in Malesia, ha causato un drammatico incidente avvenuto in prossimità di un ponte situato nel sobborgo di Inanam.

Una Perodua Myvi, all’interno della quale si trovavano due persone, stava attraversando il ponte quando è stata spazzata via da un’inondazione provocata dalle acque alluvionali.

Al drammatico evento, hanno assistito in diretta un giornalista sportivo, Lester Bingkasan e sua moglie che hanno osservato l’intera scena inermi e terrorizzati.

Lester Bingkasan e sua moglie stavano aspettato, insieme a molti altri, di poter attraversare il ponte per tornare a casa a Kampung Kionsom.

In questo frangente, hanno visto il Myvi mentre veniva travolto dalla forte corrente per poi ribaltarsi e cadere nel fiume.

Le forti piogge, che si sono abbattute nella zona nella giornata di venerdì 3, hanno fatto straripare il fiume sul ponte, unico punto di accesso per raggiungere Kampung Kionsom.

Secondo le informazioni sinora diramate attraverso i social media, l’autista e il passeggero a bordo della Perodua Myvi sono riusciti a salvarsi.

Tuttavia, non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte delle autorità.

Malesia, auto travolta dalle acque alluvionali: testimonianze

In merito a quanto accaduto, si è espresso il giornalista sportivo Lester Bingkasan che, a FMT, ha raccontato: “Dopo aver aspettato tre ore per attraversare, la pioggia si è attenuata alle 18, ma l’acqua del fiume stava ancora traboccando sul ponte. Tre veicoli a quattro ruote motrici sono riusciti ad attraversare il ponte di cemento.

L’autista probabilmente ne aveva abbastanza di aspettare e ha tentato di attraversare, ma l’auto è stata invece spazzata via… È stata la prima volta che ho assistito a una cosa del genere. Alcuni di noi che stavano aspettando si sono precipitati fuori per aiutare, ma cosa potevamo fare? Non potevamo nemmeno raggiungere la riva del fiume”.

Dopo aver assistito alla drammatica vicenda, il giornalista sportivo ha riferito che sua moglie ha rapidamente provveduto ad allertare i vigili del fuoco.

Malesia, auto travolta dalle acque alluvionali: video e maltempo

Un video dell’incidente, diventato virale sui social media, mostra l’auto che tenta lentamente di attraversare il ponte, ma viene spinta dalla forte corrente nel fiume in piena e viene spazzata via.

Nel frattempo, l’incessante temporale ha portato scompiglio anche in altre zone della capitale dello stato, con inondazioni segnalate nei pressi del Queen Elizabeth Hospital, di Telipok, Likas, Sepanggar e Kolombong.

Secondo una dichiarazione del dipartimento meteorologico malese, un avviso di tempesta è stato emesso per diverse aree del Sabah, tra cui Kuala Penyu e Beaufort nell’interno.

L’avviso è stato emesso alle ore 10:00 di venerdì 3 settembre e ha precisato che, tra le altre aree dello stato a rischio, figurano anche le aree della costa occidentale che comprendono i distretti di Papar, Putatan, Penampang e Tuaran. Il maltempo, poi, era previsto anche a Labuan.