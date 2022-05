Malgioglio innamorato di Sam Ryder: “Vado a letto con la sua fotografia”

Cristiano Malgioglio ha confessato di aver preso una cotta per il cantante Sam Ryder.

Cristiano Malgioglio ha confessato il suo amore per il cantante Sam Ryder, che ha gareggiato all’Eurovision Song Contest 2022 per il Regno Unito.

Il famoso paroliere italiano ha ammesso persino che avrebbe una sua foto che terrebbe con sé sotto al cuscino del suo letto:

“Alla mia età, e non scriva quanti anni ho sennò non continuo l’intervista, mi sono preso la libertà di dire quello che voglio, quando voglio. […] Il mio preferito del cuore è Sam Ryder. Il mio amore confessato e gliel’ho anche detto quando l’ho incontrato. Ieri sera mi ha scritto ringraziandomi per quello che dico su di lui e quasi ho avuto un mancamento.

Mi piacerebbe invitarlo a cena e cucinare per lui la parmigiana di melanzane. O le lasagne che so fare benissimo. Lui è bellissimo, bravissimo e ha una canzone che è una bomba. La notte vado a letto con la sua fotografia sotto al cuscino e a volte me lo sogno”, ha ammesso.

Chi è Sam Ryder

Sam Ryder ha spopolato nel Regno Unito come star di TikTok nel 2020, quando ha iniziato a postare alcune delle sue cover sulla famosa piattaforma.

In seguito ha firmato un contratto con l’etichetta Parlophone e nel 2022 è stato scelto per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con la canzone Spaceman (dove ha guadagnato il secondo posto).