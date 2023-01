Malgioglio: "Mi sposo prima dell'Eurovision, voglio Fiorello come testimone"

L’autore di Gelato al cioccolato vorrebbe come testimone Fiorello. Nel frattempo è pronto a tornare come giurato nella seconda puntata di Tali e quali. Su Sanremo, Malgioglio ha spiegato che presenzierà nelle vesti di spettatore e che giudica positivamente la scelta di Amadeus di dare spazio ai giovani. Tornando a Tali e quali, lo show tornerà stasera 14 gennaio alle 21:25 su Rai1. Malgioglio delizierà i telespettatori con un duetto assieme a Cristina D’Avena sulle note di Calimero “ma con un arrangiamento latino americano”.

Malgioglio tornerà a commentare l’Eurovision

Cristiano Malgioglio tornerà nelle vesti di commentatore ufficiale dell’Eurovision 2023 accanto a Gabriele Corsi, a Liverpool. Cristiano però ha voluto fare una precisazione tramite alcune dichiarazioni riportate dal Messaggero: “Ma prima di Eurovision mi sposo, a Melbourne o a Sidney. E come testimone voglio Fiorello”.

La capatina a Sanremo

Malgioglio ha aggiunto che sarà di passaggio anche al Festival di Sanremo “come semplice spettatore. Approvo la scelta di Amadeus di dare spazio ai giovani.

Quando mi chiamò per cantare, due anni fa, gli dissi di no: noi vecchi dobbiamo guardarcelo da casa, Sanremo”. ll cantautore ha ammesso che quest’anno la sua curiosità sarà tutta per Anna Oxa.