Malgioglio: "porterò su Rai3 Bülent Ersoy, la diva transgender turca"

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Cristiano Malgioglio porterà nel suo nuovo programma su Rai3 la cantante e attrice turca transgender Bülent Ersoy, una delle artiste più famose della musica turca, soprannominata 'la Diva' dai suoi fan. Lo ha rivelato, parlando del programma 'Mi casa es tu casa' che segnerà il suo debutto da conduttore in prima serata, Cristiano Malgioglio in un affollatissimo incontro pubblico a San Casciano dei Bagni, dove è stato intervistato dal direttore dell'intrattenimento di prime time della Rai, Stefano Coletta, e dalla scrittrice Teresa Ciabatti.

Cristiano è un grande conoscitore della musica turca, che ha avuto modo di apprezzare anche live negli ultimi anni durante le continue trasferte a Istanbul per raggiungere il fidanzato dall'identità misteriosa che chiama "l'amore della mia vita".

Ma i sogni nel cassetto di Malgioglio includono anche l'attore statunitense Channing Tatum, Anastacia, il concorrente inglese e secondo classificato all'Eurovision Song Contest Sam Ryder ("così finalmente potrò cucinargli la mia parmigiana") e Rosario Flores, figlia della celebre ballerina e attrice Lola Flores.

"Rosario voglio assolutamente che venga in trasmissione perché Raffaella Carrà quando iniziava i suoi programmi in Spagna ospitava sempre la madre Lola. Sarà un modo di fare un omaggio anche a Raffaella e poi vorrei che Rosario mi insegnasse a ballare il flamenco".

Nel programma, in ogni puntata ci saranno diversi ospiti italiani e uno internazionale. "Saranno tutti ospiti che frequentano poco o per niente la televisione. E che verranno a raccontarsi e ad esibirsi con atmosfere in linea con lo spirito del programma che sarà gioioso, divertente, ironico, mai drammatico.

Ho molti sogni per gli ospiti internazionali, alcuni impossibili perché dovrò farei conti con il budget della trasmissione", ammette con l'Adnkronos Malgioglio. "Ma farò del mio meglio per stupire il pubblico di Rai3 con artisti e storie sorprendenti", aggiunge. La trasmissione, che partirà a dicembre, vedrà Cristiano ricevere nella sua casa una serie di personaggi, tra dialogo e spettacolo, con grande attenzione alle icone della comunità Lgbt.

"Sicuramente manderò un invito anche a Chanel Terrero, la concorrente spagnola dell'Eurovison, che si sentì offesa dalle mie battute in diretta così faremo pace in tv una volta per tutte", spiega Malgioglio all'indomani del bagno di folla di San Casciano dove è stato protagonista dell'incontro intitolato “La rivoluzione: Cristiano Malgioglio” nell'ambito della rassegna culturale La Terrazza che proseguirà fino al 3 settembre, con una serie di appuntamenti che vedranno ospiti tra gli altri, l’attore Stefano Fresi, il giornalista Attilio Bolzoni, l’accademica Ilaria Capua.

Il prossimo dialogo in calendario per giovedì 18 agosto sarà tra il giornalista e scrittore Pierluigi Battista e Walter Veltroni che presenta con l’occasione il suo ultimo romanzo La scelta pubblicato da Rizzoli.

