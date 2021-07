Malika Chalhy fece anche i provini per Uomini e Donne: le ultime novità sulla giovane

Nuova bufera su Malika, la giovane cacciata di casa perché omosessuale: oggi si scopre che partecipò anche ai casting per U&D

Nuova polemica su Malika Chalhy, la giovane che venne cacciata di casa dai genitori perché omosessuale. Dopo la scoperta dell’acquisto da parte sua di una Mercedes coi soldi dalla raccolta fondi a lei indirizzati, oggi si scopre che ha comprato anche un cane da 2500 euro.

Quindi anche 2500 euro di cane era un bene di prima necessità. A tesó, io tengo tre gatti. Tutti e tre trovatelli. E sono come fossero miei figli. E soddisfa le mie necessità emotive senza aver speso neanche un euro. Piccole differenze #malika — Pam Auriant🖤 #akasette❤️SKAM STAN ACCOUNT (@PGallavich00) July 1, 2021

La spiegazione della toscana sul perché abbia deciso di comprare un animale così costoso è stata: “Perché mi piaceva la razza, devo giustificarmi perché spendo i miei soldi come voglio? Il cane è un bene di prima necessità, ok? […] È un supporto psicologico.

Sono amante di questa razza e ho preso un bulldog. La Mercedes e il bulldog sono beni necessari”.

Malika Chalhy: i provini a Uomini e Donne

Come se tutto ciò non fosse già abbastanza, pare che Malika abbia fatto in passato anche dei casting per Uomini e Donne. Nonostante lei si sia nuovamente “giustifcata” dicendo che l’avessero iscritta degli amici, tutto ciò suggerisce comunque una certa sua attrazione per le telecamere.

Quali altri sorprese ci riserverà?