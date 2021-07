Malika Chalhy, il fratello: “Sapevo come sarebbe andata a finire”

"Sapevo esattamente come sarebbe andata a finire", così il fratello di Malika che ha parlato a pochi giorni dall'uscita dello scandalo.

“Sapevo esattamente come sarebbe andata a finire”, queste le amare parole del fratello di Malika Samir che, a pochi giorni dallo scoppio della bufera della raccolta fondi, ha fatto un nuovo bilancio di quello che è successo in questi ultimi mesi non mancando di ripercorrere il passato di Malika.

In un’intervista rilasciata al quotidiano “La Nazione”, Samir si è mostrato fortemente critico non solo la vicenda della raccolta fondi, ma anche per ciò che è successo in famiglia. Il fratello tuttavia non giustifica gli insulti della madre inviati nella chat di WhatsApp che definisce sbagliati, ma rivendica l’importanza di mantenere le questioni familiari in privato. “Questa vicenda doveva rimanere in famiglia, fin dall’inizio”.

Malika Chalhy fratello: Ve lo avevo detto fin dall’inizio”

A seguito della bufera scoppiata dopo il caso della raccolta fondi a favore di Malika Chalhy, il fratello ha deciso di affidare in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Nazione”, alcuni retroscena importanti che riguardano il passato della sorella che si sono andati ad intrecciare con la sua vicenda familiare e il momento nel quale è stata cacciata una volta annunciato alla madre di essere omosessuale.

“Me lo aspettavo, sapevo esattamente come sarebbe andata a finire […] ve l’avevo detto fin dall’inizio.

Lei ha usato lo sbaglio della mia mamma, perché di sbaglio si tratta se mandi quegli audio, per avere notorietà”, le parole del fratello che ha voluto rammentare come già allora mise in guardia i media sulla piega che avrebbe preso la vicenda”.

Malika Chalhy fratello: “Ha tradito la famiglia per denaro”

Samir pur non giustificando gli insulti della madre in una seconda intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione “La Zanzara” non è andato tanto per il sottile dichiarando:“ha spu***nato la famiglia davanti a tutta la nazione per quattro note audio, non voglio rivederla. Perché è un’infame […] La raccolta fondi l’ha organizzata lei prima di mettere il video, ha fatto tutto per soldi. Ha tradito la famiglia per denaro”.

Malika Chalhy fratello, “Questa vicenda doveva rimanere in famiglia”

Il fratello di Malika ha quindi parlato di come sia importante che si parli prima di tutto solo se si sa come stanno davvero le cose: “gli insulti sono assolutamente sbagliati. Le persone giudicano senza sapere come stanno le cose. Questa vicenda doveva rimanere in famiglia, fin dall’inizio. Non è stato giusto giudicare prima e non lo è nemmeno ora. Ma si sa: siamo in Italia, il paese dei creduloni e dei finti buonisti”.