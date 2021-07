Malika Chalhy, parla Tommaso Zorzi: “Si è rivelata una persona torbida”

Il noto influencer Tommaso Zorzi ha detto la sua sul caso di Malika Chalhy. A lui si unisce la sorella Gaia.

Il caso che ruota attorno alla vicenda di Malika Chalhy ha fatto scoppiare una vera e propria bufera sui social. Alla notizia dell’acquisto da parte della giovane di una Mercedes da 20 mila euro e di un cane di un valore di 2500 la rete le si è rivoltata letteralmente contro.

Ora a dire la sua sulla storia di Malika si unisce anche il noto influencer Tommaso Zorzi che sul suo profilo instagram ha definito la giovane una persona torbida. Ha colto inoltre l’occasione per ricordare le persone a fare beneficienza a prescindere da questa vicenda: “Continuate a perorare le cause benefiche in cui credete..”

Malika Chalhy Tommaso Zorzi: “Lei si è rivelata una persona torbida”

Intanto con un post su Instagram, il giovanissimo influencer Tommaso Zorzi ha scritto un post dai toni molto pacati ha raccontato di come avesse conosciuto Malika durante una puntata del Maurizio Costanzo Show della quale erano entrambi ospiti.

Della giovane ha dichiarato: Mi state chiedendo un parere sulla questione Malika. L’Italia si è unita in una raccolta fondi per aiutare una ragazza ripudiata dai suoi genitori in quanto omosessuale e di questo dobbiamo essere fieri. Lei si è poi rivelata una persona torbida, ma questo è un problema suo, non della beneficienza. Continuate a perorare le cause benefiche in cui credete..”.

Malika Chalhy Tommaso Zorzi, parla la sorella Gaia: “Non siamo in contatto”

A parlare del caso di Malika si unita la sorella di Tommaso Zorzi Gaia che su Instagram ha voluto smentire le voci che la vedevano come sua amica: Letteralmente il mio “ruolo” è stato fare una storia perché ero felice di averla conosciuta per la prima volta. Ora è strano leggere sui giornali che siamo grandi amiche quando nessuno mi ha chiesto che tipo di relazione avevamo io e Malika, L’avevo contattata per la prima volta dopo il servizio de Le Iene, scrivendole un messaggio di solidarietà e l’ho incontrata il famoso giorno della story in macchina”.

Malika Chalhy Tommaso Zorzi, Gaia: “Ci eravamo tolte il follow”

C’è di più perché Gaia Zorzi ha concluso il post precisando come tra le due non ci sia più alcun contatto: “Per di più pochi giorni prima dell’articolo di Selvaggia ci eravamo già tolte il follow da Instagram per altre incomprensioni, quindi io non sono in contatto con Malika e non posso dare risposte a quello che sta succedendo”.