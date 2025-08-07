Malkovich e Ardant protagonisti dell'estate al cinema

Roma, 7 ago. (askanews) – Due grandissimi attori, John Malkovich e Fanny Ardant, sono protagonisti dell’estate nei cinema italiani. E’ arrivato nelle sale, infatti, “Monsieur Blake – Maggiordomo per amore”, diretto da Gilles Legardinier, già autore del romanzo “Complètement cramé!” da cui è tratto il film.

E’ una commedia dolceamara in cui l’attore interpreta un businessman inglese che non riesce a superare la perdita della moglie.

Tornato in Francia per soggiornare nel luogo in cui l’aveva conosciuta, viene scambiato per un aspirante maggiordomo nella tenuta Beauvillier, di proprietà di Fanny Ardant. Blake decide di rimanere a servizio nel castello e, malgrado l’iniziale scetticismo, il suo arrivo si rivela un’occasione di rinascita sia per lui che per tutto il personale della proprietà.

Il regista-scrittore ha confessato: “Anche nel film volevo mettere in evidenza due principi che ho sempre usato per orientare la mia vita: ‘Non è mai troppo tardi’ e ‘I problemi sono sempre meno pesanti se condivisi”.