Malo, uomo di 59 anni morto schiacciato dall’albero che stava tagliando

Un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo che l'albero che stava tagliando in un bosco a Malo lo ha travolto in pieno: inutili i tentativi di soccorso.

Tragedia a Malo, comune in provincia di Vicenza, dove un uomo di 59 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal tronco di un albero che stava tagliando. Inutile per lui ogni tentativo di soccorso da parte degli operatori sanitari.

Uomo morto schiacciato da un albero a Malo

I fatti hanno avuto luogo durante la mattinata di Capodanno in contrada Lapi, nella zona collinare a sud del centro del paese. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, stava tagliando un albero in mezzo al bosco quando all’improvviso il tronco di grosse dimensioni lo ha colpito in pieno schiacciandogli il torace.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato intorno alle 9:50, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Troppo gravi infatti le ferite e i traumi riportati durante lo schiacciamento e la caduta a terra, che si sono rivelati fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione.

Uomo morto schiacciato da un albero a Malo indagini in corso

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del distaccamento di Malo e di Schio che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Si tratta del primo incidente mortale avvenuto in provincia di Vicenza nel 2022.