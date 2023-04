Malore a Pasqua, Luca muore due settimane dopo: lascia 2 figlie

Luca Zendron è morto a due settimane di distanza dal pranzo di Pasqua in cui si era sentito male

Il 43enne Luca Zendron è morto nell’ospedale veronese di Borgo Trento, mentre era in attesa di un trapianto di cuore. L’uomo si era sentito male due settimane fa durante il pranzo di Pasqua.

L’ex compagna di Zendron ha raccontato che l’uomo sembrava stare bene e che nessuno poteva sospettare che da lì a poco avrebbe accusato un problema di tale gravità: “Stava bene, l’ho trovato particolarmente in forma. Era tonico e pieno di energia.” La donna ha spiegato poi quanto è successo il giorno di Pasqua. L’ex marito era andato in bagno e dopo qualche minuto i suoi parenti hanno sentito un tonfo: “Sono corsi a vedere cosa fosse successo e hanno trovato Luca steso sul pavimento. Si sono resi immediatamente conto che la situazione era grave. Non hanno quindi perso tempo e hanno contattato il 118.”

Il decesso in ospedale

Il problema di Luca era stata la chiusura delle coronarie: il 43enne era in attesa di un trapianto al cuore, ma non ha fatto in tempo a riceverlo. Un’infezione, infatti, lo ha sconfitto a due settimane dal malore. Luca Zendron, originario di Ronco dell’Adige, viveva da tempo a Maestrino con la compagna Alessandra. Lascia anche le figlie Giulia e Sofia.