Malore al volante e incidente a Barbania: Vittorio Gambotto morto a 63 anni

Vittorio Gambotto è morto a 63 anni dopo un incidente stradale probabilmente causato da un malore alla guida. Era molto impegnato nel sociale.

È morto all’eta di 63 anni Vittorio Gambotto, già comandante del gruppo Reggimento Piemonte e presidente della sezione locale degli alpini. Da tempo impegnato nel mondo delle rievocazioni storiche, l’uomo avrebbe avuto un malore al volante e sarebbe per questo finito fuori strada.

Malore al volante, morto Vittorio Gambotto

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, domenica 13 febbrario, sulla provinciale 34 in frazione Perrero di Barbania, non molto lontano dall’abitazione del 63enne. L’auto di Vittorio Gambotto è finita fuori strada, in un canale, e, malgrado i soccorsi, è deceduto questa mattina, 14 febbraio, all’ospedale di Ciriè.

Morto a 63 Vittorio Gambotto dopo un malore al volante

Come si diceva in apertura, pare che a portare fuori strada l’automobile sia stato un malore accusato da Gambotto che, privo di sensi, potrebbe aver perso il controllo del mezzo. I carabinieri sono al lavoro per verificare se questa ipotesi possa trovare conferma anche dai referti medici.

LEGGI ANCHE: Ha un malore mentre passeggia con la moglie e muore in centro a Roma

Vittorio Gambotto ha un malore al volante e muore

Molto conosciuto nella sua zona, Vittorio Gambotto era impegnato nel campo del sociale e in quello ricreativo. Collaborava infine anche con i militari dell’Arma, oggi tutti intenti a fornirgli l’ultimo doloroso saluto.