Malore alla guida a Lamezia Terme ed incidente sulla statale, un morto

Un uomo alla guida di una Fiat Doblò avrebbe accusato un malore alla guida a Lamezia Terme da cui sarebbe scaturito un incidente: il conducente è morto

Malore fatale alla guida a Lamezia Terme, in Calabria, ed incidente sulla statale che porta a Catanzaro con un uomo morto, parrebbe non come conseguenza diretta del sinistro ma a causa di un malore che quel sinistro lo avrebbe provocato.

Questa è almeno la linea riportata dai media che danno menzione dell’incidente che ha portato al decesso di un uomo alla guida di una Fiat Doblo lungo la Statale 280 che collega Catanzaro a Lamezia Terme.

Incidente a Lamezia Terme, un morto

Il sinistro sarebbe avvenuto nello specifico nei pressi dei Due Mari, in via del Progresso ed in direzione Catanzaro. Sempre i media spiegano che dopo l’incidente la vettura sarebbe rimasta sulla carreggiata fino all’allarme lanciato da alcuni automobilisti.

Sul posto sono giunte a razzo le unità della polizia stradale. Con esse anche il personale dell’Anas.

L’arrivo del 118 ed i soccorsi inutili

A quel punto si è provveduto a lanciare l’allarme ufficiale al 118, già chiamato anche dagli automobilisti. Purtroppo i soccorritori, una volta giunti sul luogo del sinistro, hanno potuto solo constatare il decesso della vittima, asseverando l’ipotesi per cui ad ucciderla sia stato un malore improvviso quanto fatale.

L’incidente ha provocato code e rallentamenti alla circolazione ed il traffico è stato deviato temporaneamente lungo la corsia di sorpasso.