Malore di Angelo Bonelli in aula, seduta alla Camera sul Def sospesa

I medici hanno deciso per un ricovero precauzionale al Policlinico "Gemelli" dopo il malore di Angelo Bonelli in aula

Un passaggio parlamentare funestato da un evento grave, con il malore di Angelo Bonelli in aula e con la seduta alla Camera sul Def sospesa. Il deputato di alleanza Verdi e Sinistra si è sentito male all’improvviso sul suo banco dopo aver fatto la sua dichiarazione di voto. Il leader di Europa Verde è stato colto da un malore poco dopo essere intervenuto in dichiarazione di voto sul Def.

Malore di Angelo Bonelli in aula

Tutto è accaduto oggi, durante la seduta bis e con il presidente della Camera, Lorenzo Fontana che ha immediatamente sospeso per alcuni minuti la seduta. Bonelli è stato soccorso e trasportato a razzo al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti. I media spiegano che il deputato aveva appena terminato la sua dichiarazione di voto quando a un certo punto si è sentito male. Sanitari e commessi sono accorsi e lo hanno condotto fuori dall’Aula, poi in infermeria in carrozzina.

L’applauso dopo le parole di Richetti

Bonelli non ha perso i sensi, tuttavia su consiglio dei medici è stato trasportato al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. Appena sono ripresi i lavori Matteo Richetti di Italia Viva ha mandato a Bonelli “un grande in bocca al lupo” con l’applauso unanime dei parlamentari.