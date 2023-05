È sotto shock la comunità di Fiano Romano, per una morte all’apparenza senza alcun senso. Giovane di appena 15 anni, di nome Diego Gigante, dopo l’allenamento sul campo di atletica, s’è accasciato in bagno morendo sul colpo. Disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo.

Dramma a Fiano Romano: 15enne muore dopo allenamento d’atletica. Aperta inchiesta per omicidio colposo

Doveva essere una sessione di allenamento come tante altre per Diego, che s’è recato insieme ai suoi compagni al campo di atletica di Fiano Romano. Per lui, mezzofondista, s’è rivelato essere l’ultimo della sua breve vita.

Dopo essersi recato in bagno, alcuni suoi compagni si sono insospettiti perché Diego, in quel bagno, ci stava rimanendo troppo a lungo. Così l’allenatore è andato a sincerarsi che fosse tutto ok, quando ha poi trovato il ragazzo a terra privo di conoscenza.

Il personale del 118 s’è immediatamente precipitato sul posto, avviando tentativi di rianimazione, purtroppo però inutili: il cuore di Diego ha smesso di battere. Sul corpo del ragazzo è stata disposta adesso l’autopsia ed è stata aperta un’indagine per omicidio colposo.

L’intento delle forze dell’ordine è di appurare che siano stati effettuati tutti i controlli medici necessari sul ragazzo, prima della pratica sportiva, per comprendere così se il malore che l’ha ucciso si potesse evitare o prevenire.

Il Sindaco di Fiano Romano: “Comunità a lutto“

“La nostra Comunità nella giornata di ieri è stata scossa da un lutto improvviso – ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso -. Ciò che è successo mi ha lasciato interdetto, turbato, in silenzio. Come Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità mi stringo al dolore della Famiglia Gigante per la perdita del loro Diego di soli 15 anni. Non ci sono parole per alleviare il dolore per la perdita di un figlio. Un dolore straziante che sembra non aver fine“.