Tragedia in provincia di Padova dove un uomo è vittima di un malore fatale in azienda l’ultimo giorno di lavoro dopo 40 anni.

Michele Barco muore poco prima della festa e davanti ad un macchinario di controllo dei capi di abbigliamento che lo aveva visto operare per decenni in quel capannone a Piazzola sul Brenta. Lui voleva solo brindare coi colleghi e salutarli ma ha dovuto dure addio alla vita.

Malore fatale in azienda l’ultimo giorno di lavoro

Il 58enne è spirato, malgrado i soccorsi immediati del Suem, sullo stesso luogo di lavoro.

Per quell’operaio che aveva guadagnato la pensione doveva solo essere un giorno di gioia e relax ma non è andata così. I media spiegano che Michele si è accasciato a terra e che sul posto sono arrivati i soccorsi allertati dai colleghi con una chiamata al 118. I soccorritori sono giunti a razzo in via Corsica con un’ambulanza ma per Barco purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’arrivo dei soccorritori e lo strazio

Malgrado manovre di rianimazione il 58enne è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Lo strazio dei colleghi è stato tutto sostanziato in una frase: ”Era una persona fantastica, un lavoratore egregio e lo stesso come persona. Siamo profondamente colpiti da quanto è avvenuto”.