Aveva lavorato per molti anni anche con Antenna Tre e Tva Vicenza, malore fatale nel sonno: addio a Igor Sperandio

Malore fatale nel sonno, addio a Igor Sperandio, noto imprenditore della Marca, l’amato 49enne di Monastier viveva a Musile di Piave con la moglie Serena ed il figlio Mattia. Da quanto riportano i media il cuore di Igor ha smesso di battere all’improvviso, durante il sonno e la sua scomparsa improvvisa ha gettato nel dolore assoluto quanti lo conoscevano tra la Marca e la provincia di Venezia.

Malore fatale, addio a Igor Sperandio

La morte, a soli 49 anni, di Igor Sperandio, è stata un vero fulmine a ciel sereno. L’uomo pare sia stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Igor era un imprenditore e professionista del settore marketing e comunicazione e, da quanto si apprende, “aveva lavorato per molti anni anche con Antenna Tre e Tva Vicenza”. Il 49enne era originario di Monastier, viveva a Musile di Piave con la moglie Serena e il figlio Mattia.

Il cordoglio sui social per il decesso

Sui social il cordoglio per la morte di Igor ha trovato toni e parole sinceri: “Un bravo collega, una persona buona e trasparente, per me spesso un buon consigliere, ma soprattutto un buon amico. Ciao Igor”. I funerali di Igor Sperandio saranno celebrati nella giornata di domani mercoledì 15 marzo, alle 15.30, nella chiesa di Musile di Piave.