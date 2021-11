Malore improvviso, muore a 57 anni la giornalista Paola Ponzetti, giornalista che aveva anche ottime doti di grafica pubblicitaria e di editoria

Un malore improvviso si è portato via una delle penne più argute delle Marche: muore a Jesi ed a soli 57 anni la giornalista Paola Ponzetti, storica e titolare dell’agenzia di comunicazione “Punto e virgola”, un vero punto di riferimento per l’informazione territoriale.

Malore fatale, muore Paola Ponzetti, la freelance d’assalto di Jesi

Secondo i media locali ed i lanci delle agenzie un malore avrebbe colto all’improvviso la giornalista freelance e per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare. Lo storico della tragedia dice che a trovarla in casa, ormai esanime, è stato suo fratello. Paola Ponzetti era una tenace freelance ed una professionista della vecchia guardia.

Muore Paola Ponzetti per un malore: se ne va una penna della “vecchia guardia”

Era iscritta all’ordine dei giornalisti delle Marche dal 1989. La Ponzetti non era solo una penna arguta, ma si occupava anche di grafica, pubblicità, uffici stampa ed editoria. Per lungo tempo aveva collaborato con il periodico Jesi e la sua Valle. Proprio la redazione in cui la Ponzetti militava, unitamente al Gruppo editoriale Informazione, la ricordano oggi con affetto e dolore.

Paola Ponzetti muore per un malore: i funerali e il cordoglio sui social

L’ultimo addio a Paola è previsto per le 15 di oggi, giovedì 25 novembre, nella chiesa di San Giuseppe. Sui social network e in particolare sulle pagine di Facebook le attestazioni di stima per Paola e di dolore sincero per la sua scomparsa si contano a decine.