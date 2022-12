Malore improvviso, muore in casa davanti gli occhi della moglie

Malore improvviso, muore in casa davanti gli occhi della moglie che lo trova esanime sulla poltrona di casa ed allerta subito i soccorritori

Malore improvviso in Toscana, dove un uomo muore in casa davanti gli occhi della moglie.

La tragedia si è consumata a Livorno con un 75enne trovato senza vita dalla coniuge. Tutto è avvenuto nella giornata del 14 dicembre e da quanto si apprende la tragedia si è verificata all’interno di un appartamento in via San Francesco.

Muore davanti gli occhi della moglie

Lì, da quanto riferiscono i media territoriali, un 75enne è morto in seguito a un malore fatale. La ricostruzione dell’accaduto l’ha fornita Livorno Today: a fare la terribile scoperta sarebbe stata la moglie.

La donna era andata a svegliare il marito, che si trovava su una poltrona, ma non aveva ricevuto alcuna risposta ai suoi primi solleciti per voce. A quel punto la donna si è avvicinata ed ha capito che qualcosa non andava, perciò ha immediatamente allertato i soccorsi.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

A quel punto, come riferito dal quotidiano, “dalla centrale operativa del numero unico di emergenza 112 è stata inviata sul posto un’ambulanza della Croce Rossa”.

Gli operatori hanno provato a lungo a rianimare il 75enne, ma invano, tutto questo mentre sul posto giungeva anche il medico del 118 ed una ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano. La sola cosa che il sanitario ha potuto fare è stata constatare il decesso.