Malore in casa: muore a 33 anni

Si chiamava Elena e aveva solo 33: la giovane donna è moerta a causa di un malore improvviso mentre si trovava in casa sua.

Si indaga sulle cause.

Un altro malore improvviso. Questa volta è successo ad Olmo, piccola frazione in provincia di Venezia. A lasciarci è stata la giovane Elena Livia Ivanov, di 33 anni, morta mentre si trovava in casa, in cui viveva insieme a mamma Elena, papà Vincenzo e il suo bimbo piccolo.

La sua morte, avvenuta in pochi istanti, era stata anticipata da alcuni sintomi che fin da subito avevano allarmato il fidanzato che ha chiamato i soccorsi.

Il tutto invano però, perché Elena è deceduta prorpio all’Ospedale dell’Angelo.

La ricostruzione del malessere e le possibili cause

La giovane mamma ha iniziato a sentirsi male nella notte tra sabato e domenica 12 febbraio. A capire subito il suo malessere è stato il compagno, che ha subito allarmato i sanitari del 118, i quali hanno riscontrato un’alta glicemia, peggiorata nel giro di poche ore.

Il suo quadro clinico è precipitato in pochissimo tempo riscontrato una grave emorragia in corso che ha portato – per due volte – all’arresto cardiaco.

Nonostante le gravi condizioni, i medici continuano a non capire cosa abbia potuto portare la giovane Elena alla morte in così breve tempo.