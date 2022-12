Malore in caserma: muore carabiniere 46enne

Tempestivi ma inutili i soccorsi di ambulanza ed auto medica dopo l'allarme per quell'improvviso malore in caserma: muore un carabiniere 46enne

Un tragico malore insorto in caserma ha stroncato la vita di un servitore dello Stato in Lombardia: muore carabiniere 46enne e da quanto si apprende dai media che hanno dato menzione della triste notizia il militare si è accasciato a terra nella tarda mattinata di oggi, 28 dicembre.

Il dramma si è infatti consumato intorno alle 11 del mattino nel comando stazione di Capriolo, in provincia di Brescia.

Malore in caserma: muore carabiniere

Secondo quanto riportato da Brescia Today un carabiniere di 46 anni in servizio nel paese è morto all’interno della caserma di via Urini. Sempre in base alle prime informazioni trapelate, il militare sarebbe stato stroncato da un malore improvviso mentre era al lavoro. Dopo pochi minuti dalle 11 è arrivato l’allarme ai servizi di emergenza ed a seguito dello stesso sul posto sono giunte a razzo un’ambulanza e un’auto medica.

I soccorsi inutili e le indagini

Come spiegano i media purtroppo quella corsa pur tempestiva è stata vana: per il 46enne non c’era già più nulla da fare. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso ed in caserma sono sopraggiunti anche i miliari della sezione investigazioni scientifiche assieme al medico legale che ha dovuto asseverare il decesso e girare gli esiti al magistrato di turno.