Un uomo ha avuto un malore mentre stava passeggiando in strada a Roma, più precisamente in zona Tufello, nel territorio del Municipio III. L’uomo si è accasciato a terra ed è morto sul marciapiede tra lo choc dei passanti. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 4 giugno. La vittima sarebbe un anziano. Di seguito, a partire dalle 14, sono state innumerevoli le telefonate al 112 da piazza Monte Gennaro. Qui, all’altezza di via delle Vigne Nuove, i passanti hanno visto l’uomo accasciarsi a terra. Giunti sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La vittima, che avrebbe 80 anni, sarebbe morta a causa di un infarto.

Malore in strada: l’arrivo della polizia

Come informa Roma Today, sono giunti sul posto gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara di polizia per gli opportuni accertamenti sulla vicenda. La salma è al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altra morte per malore a Napoli

Un episodio simile si è verificato a Napoli, in piazza Plebiscito, ieri sera. Da FanPage si legge che un uomo sarebbe morto a causa di un probabile infarto, nonostante il tempestivo intervento del 118. La tragedia si è consumata nel corso dei festeggiamenti per il terzo scudetto della squadra del Napoli. La piazza, ovviamente, era in quel momento gremita di persone.