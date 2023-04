Malore in tv per Erdogan, annullati tutti gli impegni elettorali

Roma, 26 apr. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annullato tutti gli impegni odierni della campagna presidenziale dopo il lieve malore che lo ha obbligato a interrompere un’intervista televisiva.

“Oggi riposerò a casa su consiglio dei nostri medici”, ha

twittato Erdogan, che sta affrontando l’elezione più combattuta dei suoi 20 anni di governo, aggiungendo che il malore è stato un “piccolo inconveniente dovuto al lavoro intenso”.

Al suo posto nei comizi in tre città turche andrà il suo vicepresidente, Fuat Oktay.

Il 25 aprile la trasmissione sulla Tv turca di cui Erdogan, 69 anni, era ospite, è stata interrotta per circa 20 minuti, mentre il capo di Stato turco si è sentito male fuori onda. Erdogan è poi tornato davanti alle telecamere spiegando di aver sofferto di una “grave influenza intestinale” e di aver deciso di annullare l’intervista dopo aver svolto “un intenso lavoro di campagna” elettorale sia lunedì che martedì.

Erdogan si prepara per le elezioni del 14 maggio in lotta con la coalizione di opposizione, composta da sei partiti, che appoggia Kemal Kiliçdaroglu, 74enne ex burocrate che è in testa nei sondaggi.