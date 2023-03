Alberto Teso è morto all’età di 51 anni a causa di un malore improvviso mentre era sul divano con la moglie e la figlia a guardare la televisione. Nulla aveva fatto pensare ad un possibile malore fatale.

Alberto Teso è morto all’età di 51 anni, colto da un malore improvviso mentre era sul divano con la moglie e la figlia a guardare la televisione. Non ci sono state avvisaglie dell’imminente tragedia che ha colpito questa famiglia. Senza parole tutta la comunità di Musile e tutto il Basso Piave, dove Alberto Teso era molto conosciuto per la sua attività di agente di commercio, per la Cattel Spa. La tragedia è accaduta in casa. Lui, originario di San Donà, e la moglie Mara Barbieri, della frazione di Croce, vivevano nella zona con la figlioletta.

Il malore fatale mentre guardava la tv

Nella serata di lunedì 6 marzo, Alberto Teso è tornato a casa dopo una giornata di lavoro, la moglie ha preparato la cena e hanno mangiato insieme alla figlia. L’uomo si è poi seduto sul divano a guardare la televisione e verso le 21 la moglie si è resa conto che qualcosa non andava e ha chiamato il 118. Il personale sanitario è arrivato sul posto e ha iniziato le pratiche di rianimazione, con tentativi che sono andati avanti per due ore. Verso le 23 il cuore di Teso ha smesso di battere. Oltre alla moglie e la figlia, lascia il papà Giancarlo e la mamma Tosca. “Da parte mia ho contattato la moglie Mara per rivolgerle le condoglianze, mie personali e di tutta l’Amministrazione comunale. E’ un momento particolarmente duro, questo, di grande dolore, per lei e la figlia e ho voluto che sentisse la vicinanza del paese” ha dichiarato Silvia Susanna, sindaco di Musile. Sono stati condivisi numerosi messaggi di cordoglio.