Malore mentre torna dalla partita di calcetto: 47enne muore in auto

Accusa un malore mentre torna dalla partita di calcetto: un 47enne muore in auto.

I media spiegano che Claudio Scialla stava per arrivare nella sua Aulla, in provincia di Massa Carrara, ma si è sentito male durante il viaggio. L’uomo avrebbe iniziato a sentire che qualcosa non andava mentre tornava a casa. Per quel motivo pare che Claudio avesse avvisato i familiari, rassicurandoli.

Malore mentre torna dalla partita di calcetto

Poi però il 47enne è ripartito ma il malore non gli ha dato tregue ed alla fine lo ha ucciso per strada.

A Massa Carrara Claudio viveva nella frazione di Serricciolo. Fanpage fa sapere che “l’artigiano, padre di tre figli, aveva partecipato a una partita di calcetto, sua passione, nell’ambito di un torneo amatoriale riservato agli over 45 a Rebocco, a La Spezia”. Dopo il match e la doccia Claudio si era messo in auto ed era partito alla volta della sua abitazione, distante circa 25 chilometri. Il Tirreno spiega che l’uomo avrebbe avuto un primo malore e poi un secondo, fatale, dopo la prima interruzione del viaggio.

L’allarme degli automobilisti ed i soccorsi

Ad accorgersi di Claudio e a dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio: i soccorritori del 118 sono arrivati a razzo ma purtroppo invano. Secondo quanto riferisce Fanpage i funerali di Claudio non sono stati ancora fissati: l’adempimento più imminente, viste le circostanze del decesso, è l’autopsia a cui farà seguito il nulla osta della procura della Spezia per la liberazione della salma.