Malore per il sindaco Damiano Bartozzi, ricoverato in ospedale

Messaggi di vicinanza alla famiglia per il 64enne amministratore e commercialista: malore per il sindaco Damiano Bartozzi

L’intero territorio della provincia di Ancona è in apprensione dopo il malore per il quale è stato trasportato d’urgenza alle Torrette il sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi, ricoverato in ospedale. Le condizioni del primo cittadino sono definite dai media “gravi” dopo che il sindaco si è sentito male a casa martedì sera verso le 22 mentre era intento a guardare la televisione. Sono arrivati a razzo i soccorritori del 118 ed il primo cittadino di Montemarciano è stato portato, in codice rosso e a sirene spiegate, verso l’ospedale regionale di Torrette.

Lì, nel nosocomio anconetano, Bartozzi si troverebbe tuttora ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono definite “gravi ma stabili”. Ma cosa ha avuto l’amministratore? Si tratterebbe “di un problema di natura neurologica, di cui i sanitari stanno accertando le cause”.

La stima per il 64enne commercialista

Bartozzi è un 64enne commercialista che si trova alla guida del Comune di Montemarciano, dove è nato e dove lavora, dal 2019. I media spiegano che da un “punto di vista umano gode della stima di tutta la comunità”. E Maurizio Grilli, capogruppo di Progetto Montemarciano, ha dichiarato: “Appresa la notizia il pensiero è andato subito alla famiglia, l’auspicio è che tutto si risolva nel migliore dei modi“.