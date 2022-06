Malore per Lory Del Santo in un ristorante: l’ex naufraga sta facendo i conti con il ritorno alla normalità dopo L’Isola dei Famosi.

Malore per Lory Del Santo in un ristorante: dopo la sua recente partecipazione a L’Isola dei Famosi 2022, la showgirl sta facendo i conti con il ritorno alla normalità. Secondo quanto riferito da Fanpage.it, l’ex naufraga è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in un ristante.

I fatti risalgono a martedì 14 giugno.