Malore sulla cupola del Duomo a Firenze: turista soccorso dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti per portare in salvo un turista che aveva avuto un malore mentre si trovava sulla cupola del Duomo

Il 43enne turista si trovava sulla cupola del Duomo di Firenze quando ha accusato un improvviso malore ed è stato subito soccorso da un paio di medici che si trovavano anche loro in visita alla città.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco stavano arrivando sul posto per portare l’uomo a terra.

Firenze, turista ha un malore sulla cupola del Duomo: intervengono i Vigili del Fuoco

L’uomo era tranquillamente in visita alla cupola del Brunelleschi, una delle opere d’arte più famose per il quale è riconosciuta in tutto il mondo la città di Firenze, quando ad un tratto si è sentito male. L’uomo si è accasciato al suolo ed è svenuto in preda ad un malore.

I primi a fornirgli soccorso sono stati due medici in borghese, entrambi in visita per caso al Duomo nello stesso momento. Nel frattempo, qualcuno tra i presenti ha chiamato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni di salute dell’uomo

In breve tempo sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno allestito una scala mobile che potesse aiutare a trasportare a terra l’uomo che si era sentito male.

I sanitari del 118, arrivati in centro città con un’ambulanza, hanno fornito le prime cure sul posto per poi trasportare l’uomo in ospedale. Al momento le sue condizioni di salute sono stabili.