"Mal(r)e che è in Me" è il nuovo Ep di ginevra Lamborghini

Roma, 22 mar. (askanews) – Esce venerdì 22 marzo il nuovo EP Mal(r)e che è in Me, scritto da ginevra (volutamente con la “g” minuscola) in collaborazione con Mida, rondine, Nuvola, Caffellatte, Dalila Bizzini, Leo Bi, prodotto da Gianmarco Grande, distribuzione Ada Music Italy. Ira è la focus track, la canzone manifesto che con un video intenso introduce l’EP. Per il video, la regia è di Riccardo Sanmartini (in arte Samma), la direzione artistica di Dalila Bizzini, stylist Michela Isola.

Male Mare che è in Me racchiude sei canzoni legate dallo stesso fil rouge, attraverso le quali l’artista scandaglia quelle relazioni tossiche che attraverso un’introspezione cosciente ed inevitabile, le permettono di convertire il dolore, in risorsa. Con Isola Grattacielo, ginevra era uscita allo scoperto con l’esigenza di tracciare un percorso artistico che la identificasse, mettendosi a nudo.

Con Ira, spalanca senza pudore o finzione, il suo cuore: “In Ira svelo il mio alter ego, quello che provoca i miei sbalzi emotivi. Quando non riesco a gestirla, quest’altra me, mi schiaccia, impedendomi di respirare; Ira è un’ombra che cerco di raccontare, per cercare di smettere di mandare tutto all’aria nei momenti di collera, con sbalzi emotivi che sono faticosi ed estremi. L’intero EP indaga su rapporti di questo genere, tutti quelli che vorrei definire non salubri, non positivi. Dopo aver aperto il primo spiraglio su di me con Isola Grattacielo, con Ira e l’intero EP, spalanco il mio cuore e condivido la parte più intima di me”.