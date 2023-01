Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente a causa del cedimento di un'ala del cimitero, dovuto al maltempo a Benevento.

Il maltempo che ha colpito Benevento ha portato al cedimento di un’ala del cimitero di Sant’Agata dei Goti.

Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente.

Maltempo a Benevento: crolla un’ala del cimitero

Il maltempo che ha colpito Benevento ha fatto alcuni danni. Un’ala del cimitero di Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento, è crollata. Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento.

“Quell’ala del cimitero franata insisteva su un torrente in secca che con le abbondanti piogge delle ultime ore è tornato a colmarsi di acqua, cosa che probabilmente ha causato il cedimento” ha dichiarato Salvatore Riccio, sindaco di Benevento.

Crollo del cimitero a Benevento

Le famiglie di oltre cento defunti che erano nelle tombe dell’ala che è crollata nel fiume stanno sollecitando “interventi urgenti” in giornata per riuscire a recuperare le salme che sono andate disperse.

È stato chiesto anche un intervento da parte della magistratura per accertare eventuali responsabilità degli amministratori e dei tecnici che, a detta dei parenti, erano già a conoscenza delle condizioni del blocco crollato, perché erano stati informati dai cittadini e dalle forze politiche.