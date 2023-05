Un Maggio davvero devastante dal punto di vista del meteo in Italia: sullo Stivale ha piovuto quasi tutto il mese, con tanti danni in diverse regioni. Il primo pensiero va ovviamente all’alluvione in Emilia Romagna e alle 15 vittime uccise dalle piene dei fiumi, ma anche a Brescia la situazione non è facilmente gestibile.

Brescia, il maltempo allaga le strade: crolla la sponda del Naviglio

Un nubrifragio sta colpendo in queste ore Brescia e le città limitrofe, causando diversi danni in provincia. In particolare, le zone più a rischio sono Caino, Nave e Concesio in Val Trompia, dove le stade assomigliano sempre più a fiumi. Fango e acqua rendono impossibile la normale viabilità, fortunatamente però non si registrano feriti. Situazione ancora peggiore a Rezzato, dove è crollato l’argine del Naviglio Grande.

Le conseguenze del crollo dell’argine: il volo delle automobili

Un video girato da un camionista che passava nella zona testimonia l’accaduto. Al crollo dell’argine del Naviglio diverse macchine parcheggiate lì vicino sono finite nel canale riportando diversi danni. Anche in questo caso, per fortuna, non ci sono feriti: tutte le automobili erano vuote al momento del crollo.