Maltempo a Brescia, un tornado devasta Bettegno: alberi sradicati, case distrutte e diversi sfollati

Maltempo a Brescia, un tornado devasta Bettegno

Anche la provincia di Brescia è stata vittima del maltempo che ha colpito il nord della penisola nel fine settimana del 18 e 19 settembre: l’intera frazione di Bettegno, a Nord di Pontevico, è rimasta completamente spazzata via da una tromba d’aria.

Maltempo a Brescia, un tornado devasta Bettegno: i danni

Case e cascine distrutte, alberi sradicati, tetti volati via e pali della luce caduti a terra. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che da ieri lavorano per ripristinare la situazione. Intanto, restano sfollate 10 persone, ma fortunatamente non ci sono vittime o feriti.

Maltempo a Brescia, un tornado devasta Bettegno: la protezione civile

Ad aggiornare i cittadini sull’evolversi della situazione è la protezione civile di Potevico sulla loro pagina Facebook: “Fino a tarda notte siamo stati impegnati in uno scenario mai nemmeno sfiorato dalle nostre menti.

L’improvviso tornado che si è abbattuto sulla piccola frazione di Bettegno e territori limitrofi ha lasciato dietro di se moltissimi danni materiali, ma per fortuna nessuna vittima o ferito“, scrivono in un post.

Prosegue: “Un pensiero va alle famiglie colpite, chi è stato sul posto era incredulo davanti alle macerie. Grazie quindi a tutti i volontari intervenuti tempestivamente”.