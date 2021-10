Maltempo, a Catania 620 interventi dei vigili del fuoco

Catania, 27 ott. (askanews) – A Catania, sono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso dai vigili del fuoco che hanno effettuato 620 interventi effettuati. Il maltempo ha concesso una breve pausa ma le previsioni per i prossimi giorni sono pessime. Il capo della protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio ha visitato la città e nel corso della riunione in prefettura ha detto che “è necessario completare gli interventi in corso e prepararci al previsto peggioramento: siamo qui per supportare la risposta di protezione civile sul territorio”.

“Per ridurre il rischio serve informazione corretta ai cittadini” ha concluso Curcio. In appena tre giorni di maltempo si sono abbattute su Sicilia e Calabria ben venti bombe d’acqua che hanno causato vittime e danni nelle città e nelle campagne. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di maltempo.