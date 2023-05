Maltempo, a Cesena esonda il fiume Savio: case evacuate e allarme in città

Sono drammatiche le immagini che arrivano da Cesena, che come gran parte dell’Italia in queste ore è rimasta schiacciata da un terribile vortice di maltempo. Il fiume Savio è esondato e numerose sono le criticità nella città romagnola.

Il maltempo mette in ginocchio Cesena: esondato il fiume Savio. Auto sommerse dall’acqua e case evacuate

Nonostante l’allerta meteo avesse spinto il Comune ad emanare un avviso rivolto a tutta la popolazione, di tenersi bene alla larga dai margini del Savio, l’esondazione del fiume sta causando non pochi problemi alla città.

Il fiume ha infatti raccolto tutta l’acqua precipitata in queste ore intense di pioggia e, come previsto, c’è stata alla fine l’esondazione. Numerose sono le segnalazioni di allagamenti in zona Ponte Nuovo ed ex Zuccherificio e via Roversano.

Molte strade sono state invase dall’acqua trasformatesi in veri e propri laghi. In alcune zone le auto sono rimaste sommerse, mentre in altre qualcuno sta cercando di mettersi in fuga con i propri mezzi, restando però bloccati sempre a causa dell’acqua che s’è appropriata delle corsie.

Intanto sono partite le evacuazioni: i residenti, allarmati, si sono diretti ai piani più alti dei propri stabili, sperando che queste precipitazioni possano dare tregua quanto prima alla città, così che il fiume possa rientrare nei propri argini.

Maltempo, surfista salvato da Guardia Costiera a Rimini

Il maltempo deve aver colto alla sprovvista tre surfisti, che in mattinata si sono avventurati nel mare di Rimini, che ovviamente era molto agitato. Due di loro hanno prontamente battuto in ritirata dopo aver notato l’effettivo rischio della situazione, mentre il terzo ha deciso di rimanere in acqua.

La situazione però è rapidamente precipitata e il surfista s’è ritrovato in balia delle onde. Fondamentale l’intervento di una motovedetta della Guardia costiera per trarlo in salvo. Intanto la situazione maltempo in Emila Romagna rimane di assoluta gravità.