Maltempo a Como, frane e smottamenti: chiusa la Statale, evacuata un’anziana bloccata in casa

Frana a Laglio, spazzata via la riva a Lezzeno, tre smottamenti a Cernobbio: il maltempo a Como ha creato molti disagi e numerosi danni.

Il penultimo weekend del mese di luglio è stato all’insegna dell’instabilità, soprattutto al Nord, dove si sono registrati violenti temporali. La settimana prosegue tra pioggia e violenti temporali. Il maltempo a Como ha causato seri danni: nella provincia, infatti, si segnalano frane e smottamenti.

Un’anziana rimasta bloccata in casa è stata evacuata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Ancora maltempo a Nord, gravi danni a Como

Dopo i numerosi disagi causati dal maltempo che ha colpito il Nord Italia, in particolare nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 luglio 2021, per martedì 27 la Protezione Civile ha emanato delle allerte per fenomeni temporaleschi di forte intensità, con possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sono gli effetti di una vasta depressione atlantica che sta coinvolgendo le Regioni del Nord.

Nel pomeriggio di lunedì 26 luglio una nuova intensificazione dell’instabilità ha causato temporali anche di forte intensità, con improvvisi colpi di vento, nubifragi e grandinate di grosse dimensioni. Già nella giornata di domenica nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diverse frane.

Tra Chiavenna San Carlo (Sondrio) e Blevio (Como), le strade e le auto sono state sommerse dal fango. Violenti grandinate sono state segnalate in Brianza e nella Bergamasca. A Gallarate, in provincia di Varese, la forza del vento ha sollevato il tetto di un edificio.

Anche martedì 27 luglio il maltempo sta facendo sentire i suoi effetti su diverse città della Lombardia. Continua a essere particolarmente critica la situazione sulla sponda occidentale del lago di Como.

Una frana si è staccata dalla località Torriggia ed è precipitata a valle. Diversi ristoranti hanno segnalato danni nel proprio spazio esterno. Sfondato il parapetto a Laglio. Non sono mancati i danni neppure alle abitazioni. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando di ristabilire la situazione. Si segnalano allagamenti a Carate Urio e Maslianico. Situazione difficile anche a Cernobbio, dove la furia dei torrenti ha trascinato via alcune auto. A complicare la situazione anche i crolli registrati nella zona.

Maltempo a Como, segnalate frane e smottamenti

A Lezzeno i Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito a tre smottamenti caduti sulla Statale.

Dalla mattinata di martedì 27 luglio i pompieri sono al lavoro nella provincia di Como per prestare soccorso e accertarsi dei danni causati dal maltempo. Frane e smottamenti si segnalano lungo la SS 340, all’altezza di Laglio e Cernobbio. A Brienno, Vigili del Fuoco e Polizia hanno evacuato un’anziana bloccata in casa da detriti.

Maltempo a Como, i problemi in città

Oltre alla provincia, anche la città di Como ha registrato non pochi problemi a causa del maltempo.

Già nella giornata di domenica 25 luglio si sono verificate frane di terreno in diverse proprietà private e un torrente che sottopassa l’autostrada all’altezza della galleria di Monteolimpino è straripato. Diverse strade, inoltre, sono state temporaneamente chiuse.