Maltempo a Forlì, forte pioggia e disagi: il soccorso in gommone dei Vigili del Fuoco

A causa del violento nubifragio che si è abbattuto su Forlì, i Vigili del Fuoco hanno effettuato diversi interventi per allagamenti: in rete è diventato virale il video, condiviso da loro stessi, in cui prestano soccorso a bordo di un gommone a due automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso.

#Maltempo stamattina nell’area di #Forlì, con alcuni allagamenti e disagi per via della forte pioggia. Nella zona di via Niccolò Copernico soccorsi dai #vigilidelfuoco due automobilisti bloccati in un sottopasso #30settembre pic.twitter.com/EWNtF2iaJQ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 30, 2021

Maltempo a Forlì

Nella mattinata di giovedì 30 settembre 2021 la pioggia incessante (in un’ora ne sono caduti 45 mm) ha causato numerosi allagamenti in tutta la città.

In via Niccolò Copernico, nella zona est del capoluogo di provincia, i soccorritori fluviali dei Vigili del fuoco hanno prestato aiuto a due automobilisti impossibilitati ad uscire da un sottopasso a causa dell’acqua che ha quasi coperto le loro macchine. I pompieri, con l’aiuto di gommoni e autogru, sono riusciti ad estrarli dagli abitacoli e a trarli in salvo.

Maltempo a Forlì: strade chiuse e alberi caduti

Buona parte della città è stata interessata da strade chiuse, alberi caduti e anche da un incendio provocato probabilmente da un fulmine. Il maltempo ha causato anche un incidente stradale sotto ad un tunnel che ha coinvolto quattro autoveicoli e in cui è rimasto ferito un uomo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in tutta la città, anche per l’orario a cui si è abbattuto il nubifragio che è coinciso con quello di ingresso nelle scuole e negli uffici.