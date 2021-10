Maltempo a Genova: forti precipitazioni causano allagamenti e una frana

Una violenta ondata di maltempo sta interessando la Liguria e Genova, il 3 ottobre 2021, forti precipitazioni hanno causato allagamenti e una frana

Una domenica 3 ottobre 2021, certamente contrassegnata dal maltempo, quella che sta caratterizzando la situazione meteo della Liguria e in particolare di Genova, zone del territorio italiano, che al momento sono interessate da violenti rovesci temporaleschi, che stanno causando non pochi danni e disagi.

Maltempo in Liguria, la situazione a Genova: forti precipitazioni

Una prima domenica del mese di ottobre 2021 da non dimenticare per la Liguria e in particolare per Genova, una città quest’ultima che in queste ore sta facendo i conti con il maltempo e i danni causati dallo stesso.

Violente precipitazioni si sono abbattute su Genova, dando vita ad accumuli di acqua che hanno superato i 160mm in alcune aree della città in pochissimo tempo. In alcune zone di Genova, come quella del comune di Sori, le precipitazioni sono accompagnate da raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 75 km/h.

Ecco quanto dichiarato da Arpal in un recente aggiornamento sulla situazione meteo a Genova:

“Sul comune di Genova (zona B) sono state registrate precipitazioni di intensità tra forte e molto forte legate a una struttura precipitativa ancora attiva”.

E ancora:

“I livelli idrometrici di Polcevera e Bisagno stanno salendo in conseguenza delle piogge in atto ma con livelli ampiamente al di sotto della soglia di guardia. Si segnala la risposta significativa di alcuni piccoli rii in Val Bisagno, in particolare del Rio Vellino, con livelli di avvicinamento e prossimi alla soglia di allarme. Si segnala la possibilità di allagamenti, rigurgito di reti fognarie in corrispondenza degli scrosci più intensi tuttora in atto”.

Maltempo in Liguria: frana a Genova

Tra i danni causati dal maltempo a Genova in queste ore di domenica 3 ottobre 2021, vi è certamente la frana in via delle Gavette. Poco prima delle ore 10 del mattino, un muraglione della suddetta via, ha ceduto a causa dell’ingente quantità di acqua accumulata, a seguito delle violente preceipitazioni che si sono abbattute sulla città.

Sul luogo della frana, sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, per garantire le operazioni di messa in sicurezza del territorio e lo sgombero delle abitazioni adiacenti, alcune famiglie in via precauzionale sono state allontanate dalle proprie case.

Maltempo in Liguria e a Genova: pre-allerta per lunedì 4 ottobre 2021

Se al momento desta precoccupazione la situazione meteo che sta caratterizzando la giornata di domenica 3 ottobre 2021 in Liguria e in particolare a Genova, si comincia a guardare anche ai possibili peggioramenti che sono attesi a partire dalla giornata di lunedì 4 ottobre 2021.

Per questo motivo, l’Arpal ha diramato un avviso di pre-allerta, in cui scrive in riferimento al 4 ottobre 2021: