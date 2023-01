Maltempo a Ischia: in 400 lasciano le case in via precauzionale

La ferita della tragedia di fine novembre 2022 è ancora aperta e sanguinante e per il maltempo ad Ischia in 400 lasciano le case in via precauzionale.

Cosa sta succedendo nell’isola falciata dal nubifragio del 26 novembre scorso che ha fatto morti, feriti e sfollati? Semplicemente che la proroga di un giorno dell’allerta meteo in Campania ha spinto le autorità commissariali ed i cittadini alla prudenza e che 400 famiglie hanno abbandonato le loro abitazioni fin quando le condizioni meteo non saranno rientrate in parametri di normalità.

Ischia: in 400 lasciano le case

I media spiegano che è stata prorogata fino alle 12 di martedì l’allerta meteo di livello giallo regionale e zonale per temporali, venti forti e mareggiate.

Il dispositivo di allerta della Protezione Civile ha validità per tutta la Campania ad esclusione di Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio e del Tanagro. E proprio per questo motivo ad Ischia, e nello specifico in alcuni quadranti dell’isola duramente colpiti dall’ultima alluvione, si è deciso di correre ai ripari in via precauzionale.

Rientro in classe solo parziale

Da quanto si apprende poi anche il ritorno in classe dopo lo stop per le festività natalizie e di fine anno ha risentito del clima di cautela: i banchi delle aule infatti sono stati in parte vuoti a causa dell’allerta meteo di oggi che ha fatto scattare il piano di prevenzione disposto dalla commissaria Calcaterra.