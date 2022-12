Maltempo a Los Angeles: in arrivo bufera di neve

La California è stata investita da una fortissima ondata di maltempo.

In molte zone degli Stati Uniti d’America il maltempo sta creando diversi disagi: nei prossimi giorni si attende una fortissima nevicata nella città di Los Angeles.

Stati Uniti, bufera di neve in arrivo a Los Angeles

La città di Los Angeles sarà presto colpita da una importante bufera di neve. La California si sta preparando a giorni difficili. Il maltempo, come prevedono gli esperti del meteo, causeranno diversi disagi nella città degli angeli.

Le autorità statunitensi hanno già previsto di chiudere alcuni tratti autostradali, dove la mobilità sarà resa particolarmente difficile dalle condizioni avverse del meteo.

Il meteo in Italia: neve a bassa quota

Anche in Italia sono attese grandi nevicate nei prossimi giorni, anche a bassa quota. In particolare le zone interessate sono quelle della fascia appenninica centro settentrionale e sulle Alpi dove le temperature sono in picchiata da ormai una settimana.

Al Centro Italia si attendono nevicate sopra i 1200 metri, mentre un vortice ciclonico porterà tempo instabile e piogge sparse nelle regioni del Sud Italia e nelle isole.