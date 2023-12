Maltempo: a Milano caduto albero per il forte vento, vigili del fuoco al lavoro

Milano, 2 dic.(Adnkronos) - Il forte vento che si è abbattuto nel pomeriggio su Milano ha causato la caduta di un albero sulla sede stradale di via California, in zona Solari. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta coinvolta, ma non è ancora chiaro se abbia riportat...