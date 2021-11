Il maltempo ha colpito la città di Napoli, creando diversi disagi tra le strade. Via Stadera si è allagata, come ha mostrato Francesco Emilio Borrelli

Maltempo a Napoli: forti piogge e grandi disagi

Napoli è stata completamente travolta dal maltempo. Sono stati registrati non pochi disagi nelle ultime ore, come a Gianturco, dove alcune strade risultano completamente allagate. Sono tanti i video registrati in queste ore, che hanno mostrato quello che sta accadendo per le vie della città. Le macchine sono state costrette a procedere a passo d’uomo e la situazione è lentamente diventata sempre più critica.

Maltempo a Napoli: la nuova ondata

La città di Napoli è stata colpita da una nuova ondata di maltempo. Una vera e propria bomba d’acqua ha colto di sorpresa tutti i cittadini. All’uscita di un supermercato dell’Arenaccia alcuni clienti sono rimasti bloccati per diversi minuti a causa della grande quantità di acqua. Dopo le 20 la città è stata colpita da un forte temporale, accompagnato da fulmini. Anche nella giornata di oggi, domenica 14 novembre, continuerà a piovere, con temperature in diminuzione e possibili ulteriori disagi.

Maltempo a Napoli, allagata via Stadera: gravi disagi

A Napoli, per il maltempo che si è abbattuto nella giornata di sabato 13 novembre, si sono causati non pochi disagi e allagamenti. Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano, ha ricevuto il video di un cittadino che mostrava via Stadera completamente allagata, con un effetto “fontana” davvero impressionante. Il consigliere ha deciso di condividere questo video, per mostrare i disagi che si sono creati in città.