La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia ha causato problemi nella città di Napoli: a Secondigliano, si è aperta una grossa voragine che ha spinto le autorità locali a imporre la sospensione delle forniture di acqua e gas.

Maltempo a Napoli, voragine si apre nella notte a Secondigliano: sospese le forniture di acqua e gas

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile, una enorme voragine si è aperta in strada in via del Cassano a Secondigliano, alla periferia di Napoli. Lo sprofondamento, dovuto presumibilmente alla pioggia torrenziale caduta durante la notte sull’intero territorio del capoluogo partenopeo, ha avuto luogo in modo graduale a partire dalle ore 03:30 circa. Fortunatamente, nessun mezzo è stato danneggiato dall’apertura della voragine. Sul posto, si sono prontamente recati gli uomini della Protezione Civile e i vigili del fuoco.

Nella mattinata di domenica, il buco si è ulteriormente allargato, raggiungendo un diametro di circa dieci metri e una profondità di quasi otto metri.

Al momento, l’area è sorvegliata dalla polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico su Corso Secondigliano e Via de Pinedo. Intanto, i tecnici dell’Abc stanno conducendo verifiche sulle due condotte fognarie e sui sottoservizi presenti nell’area di controllo. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli in sicurezza, la fornitura di acqua e gas è stata temporaneamente sospesa. L’Abc, inoltre, sta ipotizzando di installare delle colonnine per il rifornimento di acqua in zona.

Problemi anche nel Lazio: Regione in difficoltà tra allagamenti e incidenti

Napoli non è l’unica città danneggiata dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia a partire da venerdì 14 aprile. Nel Lazio, ad esempio, i temporali di sabato pomeriggio che si sono protratti anche per buona parte della notte hanno generato criticità nella provincia di Frosinone mentre, su Castelnuovo Parano, si è abbattuta una violenta bomba d’acqua. Il fenomeno si era già verificato tre anni fa, generando danni importanti.

Sono stati registrati, poi, allagamenti nei campi in località Casali dove si è riversato un torrente d’acqua dal Monte Calvo. In questo contesto, i garage e gli scantinati sono quasi tutti allagati.

In via Mària, nel tratto che attraversa Castelliri, invece, il fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia battente ha contribuito al verificarsi di un incidente avvenuto poco dopo le ore 01:30 di domenica 16.