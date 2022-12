Maltempo a Palermo: abbattuti alberi e pali della luce

Nonostante i disagi causati dal maltempo sia a Palermo che in alcuni luoghi della provincia siciliana, non si registrano danni alle persone

Nella notte il maltempo in Sicilia ha causato numerosi disagi a Palermo e in provincia, con alberi sradicati e pali della luce finiti nelle strade.

Maltempo nella notte a Palermo

Il maltempo ha colpito nella notte del 16 dicembre la città di Palermo e nella provincia siciliana. Il forte vento ha addirittura sradicato alcuni alberi e fortunatamente, i calcinacci caduti dai balconi dai balconi dei palazzi, non hanno causato gravi danni alle persone.

Le zone più colpite a Palermo sono state via Papa Sergio – dove un palo dell’Enel è caduto in strada – via San Lorenzo e via Messina Marine, dove alcuni alberi sono finiti al centro della carreggiata.

Intervento dei Vigili del fuoco anche in provincia

Oltre che nel capoluogo siciliano, i vigili del fuoco sono intervenuti anche in provincia, precisamente a Godrano, sulla strada statale 131, sempre per rimuovere un albero. Così come ad Alcamo dove è venuto giù un palo dell’illuminazione, in via Vitaliano Brancati, all’angolo con la via Campanile.

I danni dello scorso 30 settembre

Lo scorso 30 settembre, il vento e la forte pioggia sulla Palermo-Sciacca avevano determinato il ribaltamento di un autobus lungo la statal e624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia.

